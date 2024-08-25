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  4. Türk bayrağı altında pozu tepki çekmişti! Serel Yereli o yoruma sinirlendi: Sizin boş dünyanızda...

Türk bayrağı altında pozu tepki çekmişti! Serel Yereli o yoruma sinirlendi: Sizin boş dünyanızda...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 07:19
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli, geçtiğimiz gün Türk Bayrağı'nın altında yaptığı paylaşımıyla tepki çekmişti. Ünlü isim bir takipçisinin 'Gündem olmaya çalışıyorsun' yorumuna kayıtsız kalamadı.

Türk bayrağı altında pozu tepki çekmişti! Serel Yereli o yoruma sinirlendi: Sizin boş dünyanızda...

Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde "Kocam, babamla tanıştı" mesajıyla paylaşım yapan ve babasının mezarında garip pozlar veren Yereli yine adından söz ettirdi.

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan ve müzik konusunda kendini geliştiren Serel Yereli son olarak sevgilisiyle Türk bayrağı altında pozlar verdi.

Pozlar sonrası ünlü isme tepkiler de gecikmedi. Serel Yereli ise kendisini eleştirenleri ‘Ahkam kesenler’ olarak adlandırdı.

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YORUMLAR KIZDIRDI

Yereli, yapılan yorumlara, “Bu bayrak sayesinde özgürce denizime giriyorum, topraklarımda koşup oynuyorum, kimi öpeceğimi seçiyorum. Sen Kurtuluş Savaşı’ndaydın da haberimiz mi yok?” cevabını verdi.

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Ayrıca oyuncu ve şarkıcı kendisine yapılan "Uğraşma gündem olamazsın ne yaparsan yap" yorumuna "Sizin boş dünyanızda gündem olmaya uğraşsam dizide oynardım bro" cevabını verdi.

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Serel Yereli
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