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Türk bilim insanı hastalıkların tanı sürecini kolaylaştıracak teknoloji geliştirdi

25.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde görevli bilim insanı Doç. Dr. Serhat Tozburun: - "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde farklı çaplarda ve kan akış hızına sahip damar yapılarından tek seferde ve aynı anda görüntüleme ve ölçüm almak mümkün hale geldi"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görevli bilim insanı Doç. Dr. Serhat Tozburun ve ekibi, farklı damarlardaki kan akış hızlarını aynı anda görüntüleyebilen bir teknoloji geliştirerek ultrason, lazer taramalı görüntüleme gibi tanı yöntemlerini geliştirmeyi başardı.

Biyomedikal alanındaki çalışmalarını sürdürdüğü ABD'den 2016'da yurda dönerek İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde TÜBİTAK desteğiyle "Biyofotonik ve Optik Görüntüleme Laboratuvarı" kuran Doç. Dr. Tozburun, tanı ve tedavi uygulamaları için yeni nesil biyomedikal teknolojiler geliştirilmek üzere araştırmalar yürütüyor.

Lazer dalga boylarını hızla tarayarak 3 boyutlu optik görüntülemeye imkan veren cihaz geliştirerek patentini alan Tozburun ve ekibi, son çalışmalarında da farklı damarlardaki kan akış hızını görüntüleyebilen bir teknolojinin patentini aldı.

Doç. Dr. Serhat Tozburun, AA muhabirine, toplardamar ve atardamar gibi farklı çaplardaki damar yapılarındaki kan akış hızlarının farklılaştığını, hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılan tıbbi görüntüleme sistemlerinin ise kan akış hızını sabit bir değer olarak aldığını ifade etti.

Bu ölçümlerin yanlış çıkması nedeniyle işlemin tekrarlandığını, bunun zaman kaybına neden olduğunu aktaran Tozburun, bu hata payını azaltmak için 2 yıl önce çalışma başlattıklarını kaydetti.

Mevcut yöntemlerde damarlarda ölçüm alınan noktanın sabit zaman aralığında tarandığını dile getiren Tozburun şöyle konuştu:

"Bu nedenle örneğin çok yavaşlayan bir kan akışını görüntülemek ya da ölçmek için uzun süreli görüntü alınması gerekiyor. Ya da atardamarlarda olduğu gibi hızlı bir kan akışı durumunda kısa süreli görüntüleme ya da ölçüm alınması gerekiyor. Yani 2 farklı görüntüleme seansı yapılması gerekiyor. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde farklı çaplarda ve kan akış hızına sahip damar yapılarından tek seferde ve aynı anda görüntüleme ve ölçüm almak mümkün hale geldi.

Aynı anda farklı damar yapılarını görüntülemeye ve akış hızlarını tek seferde ölçmeye imkan veren teknolojiyi geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Var olan sistemlere bir modül olarak eklenebilecek bir teknoloji olması bir başka dikkati çekici yanı olarak ön plana çıkıyor. Özellikle ultrason ve lazerle taramalı görüntüleme bu teknoloji kullanılabilir."

- "Yurt dışına satımı da uygun olabilir"

Geliştirdikleri teknolojiye 1 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent aldıklarını anlatan Tozburun, bu teknolojinin tanı ve tedavi sürecini hızlandırarak hekime ve hastaya kolaylık sağlayacağını aktardı.

Tozburun, Türkiye'nin tıbbi görüntüleme alanında yurt dışına bağımlı olduğunu belirterek "Cihazlar ve teknolojiler yurt dışından temin ediliyor. Bu teknolojinin patentini almamız çok önemliydi. Var olan teknolojilere ek bir yenilik getirdiği için yurt dışına satımı da uygun olabilir ya da büyük uluslararası şirketlerin ülkemizde üretim yapmasını teşvik edebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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