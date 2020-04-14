Türk boks kulübü, Almanya’da maske dağıtıyor

Korona virüsü nedeniyle iyi önlemler alan Türkiye’de maske sıkıntısı çekilmemesinin ardından yardımları Almanya’ya yönlendirdiğini belirten EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan,
"Ülkemizde ise ihtiyaç sahibi olanlara ekmek dağıtımı yaptırıyoruz. Şimdilik günlük olarak bin kişiye ücretsiz ekmek dağıtımı yaptırıyoruz. Bu sayıyı ihtiyaca göre ilerleyen günlerde arttırabiliriz. Bilindiği üzre Almanya’da maske sıkıntısı yaşanıyor. Bunun üzerinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki sportif ve ticari ilişkilerimizi kullanarak, 21 bin adet FFP2 isimli nano teknoloji ile üretilmiş maskeyi Almanya’ya getirdik. Eşim Alexandra, antrenörümüz Bülent Başer, şampiyonumuz Goran Gogic ve diğer boksörlerimizle birlikte altı bin adetini hastanelere dağıttık. Kalan maskeleri ise Hamburg Belediyesi’ne teslim ettik. Hamburg Belediyesi bize maskeleri götürürken koruma tahsis edebileceğini belirtti, çünkü şu an maske altın değerinde burada, ancak biz kabul etmedik. Ayrıca dünyanın her yerindeki boksör ve boks adamlarına yazarak adreslerini göndermeleri halinde kendilerine maske gönderebileceğimizi vurguladık" dedi.
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