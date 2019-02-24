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Türk boksör Avni Yıldırım unvan maçında masada kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

ABD'li Anthony Dirrell, sonucu tartışmaya yol açan müsabakada Türk boksör Avni Yıldırım'ı yenerek WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

Türk boksör Avni Yıldırım unvan maçında masada kaybetti

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'a yenildi. ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan 27 yaşındaki Avni Yıldırım ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan 34 yaşındaki Anthony Dirrell karşılaştı.

Müsabakanın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açıldı. Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi. Kaş açılmasının Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi. ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 (Avni Yıldırım) ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Dirrell WBC Avni Yıldırım

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