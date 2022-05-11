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Türk cazının efsane ismi Ferit Odman'dan bir ilk

11.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en yetenekli caz müzisyenlerinden, baterist Ferit Odman ile B-Boy Jester, etkileyici bir projede bir araya geldi. Ferit Odman ve Jester’ın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek caz ve breakingi tamamen doğaçlama bir şekilde bir araya getirdi.

Türk cazının efsane ismi Ferit Odman'dan bir ilk

Türkiye’de caz davulu dendiğinde ilk akla gelen müzisyenlerden Ferit Odman ile B-Boy Oğuzhan ‘Jester’ Karademir, doğaçlama müzik ve dansın kucaklaştığı, özel bir proje için bir araya geldi.

Red Bull BC One Break the Beat adı verilen projede, bir araya gelmesi şaşırtıcı iki konsept olan caz ve breaking, çarpıcı bir etki yaratmak üzere güç birliği yaptı. İstanbul Samatya’da bulunan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nın muhteşem görselliği ve akustiğinde, doğaçlama bir şekilde gerçekleştirilen çekimlerde iki başarılı isim yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

Ferit Odman gibi önemli bir sanatçı ile bu doğaçlama projeyi ortaya çıkarmanın çok keyifli olduğunu dile getiren B-Boy Jester ise, “Caz ve breaking, bir araya gelmesi oldukça ilginç görünen ama bence birbirine çok uygun iki konsept.

Çünkü müziğin temelinde davul, dansın temelinde de rocking var; birisi müziğin diğeri ise bedenin ritmini oluşturuyor. İki sanatçının yan yana sevdiği şeyi yapıyor olması ve bunu büyüleyici bir atmosferde gerçekleştirmek harika bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.


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