Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Ünal: "Bizim işimiz siyaset değildir"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin ve her kesimin hocası olarak millete yüce din İslam'ı anlatan, öğreten bir kurum olduğunu belirterek, "Bizim işimiz siyaset değildir." dedi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük-Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Ünal, kamu çalışanı olarak görevlerinin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Ünal, Diyanet çalışanı olarak milletin önünde oldukları için zor bir iş yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi derdini bırakıp başkasının derdiyle dertlenerek zor bir iş yapıyoruz. Dün, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve çalışanlarına çeşitli kesimlerden bazı saldırılar olduğuna özellikle sosyal medya vasıtasıyla şahit oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, 3 Mart 1924'te devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve bizlere emanet edilmiş ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. Görevi de bellidir.

Anayasa'mızın 136. maddesinde ifadesini bulan, toplumu din konusunda aydınlatmak gibi özel ve önemli bir görevi icra etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız herkesin kurumudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında herkesin ve her kesimin hocası olarak bu millete yüce din İslam'ı anlatan, öğreten bir kurumdur. Bizim işimiz siyaset değildir. Bizim işimiz; bu millete Kur'an öğretmektir, bu millete yüce din İslam'ı anlatmaktır. Birileri bundan rahatsız oluyor."

Yanlışları kendilerine yakışan bir üslupla kırmadan, dökmeden ve yıkmadan söylemeye devam edeceklerini dile getiren Ünal, "Şunu biliyoruz, içimizden ve dışımızdan bu ülkenin, bu milletin, bu devletin ve şu anda bu ülkeyi yöneten iradenin, bir sürü düşmanı var. Bizi boğmaya çalışıyorlar." dedi.

Ünal, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasına değinerek, "10 kendini bilmez adam çıktı buradaki bir mahkemenin işine karışıyor. Allah'a şükürler olsun bu ülkeyi yöneten irade de o dik duruşuyla bunu bertaraf etti. Bu da önemli bir gelişmedir. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda, mevcut başkan Nihat Kaplan yeniden Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük-Bartın Şube Başkanı seçildi.

Genel kurula, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şube Başkanı Celal Bulut ve üyeler katıldı.

