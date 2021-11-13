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Türk dizileri 11 ülkede ilk 10'da!

13.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİAK'ın araştırmasına göre; 25 Türk dizisi 11 ülkede bir yıl boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

Türk dizileri 11 ülkede ilk 10'da!

Türkiye'de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Verilere göre dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye'de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye'de, 2019 yılına kıyasla, pandeminin yaşandığı 2020 yılında ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika arttı. Tüm izleyiciler arasında, diziler %29, çocuk programları ise %21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu.

Türk dizileri yurtdışında da ilgi odağı olarak büyük başarı kazandı. 25 Türk dizisi, 11 ülkede, 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi. Bu diziler arasında 'Bir Zamanlar Çukurova' 3 ülkede, 'İstanbullu Gelin' ve 'Sen Anlat Karadeniz' 2 ülkede listeye girmeyi başardı. Ayrıca 'İstanbullu Gelin', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Beni Affet', 'İkizler Memo-Can' ve 'Siyah Beyaz Aşk' yapımları yayınlandıkları ülkelerde tüm programlar arasında 2. sırayı aldı.

1

Hilal Altınbilek'in oynadığı dönem dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 3 ülkede en çok izlenen yapım oldu.

2

'İstanbullu Gelin', 2 ülkede listeye girdi.
3

'Sen Anlat Karadeniz' dizisi 2 ülkede rakiplerini geride bırakarak en üst sıraya yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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