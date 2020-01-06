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  4. Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde klasik müzik rüzgârı

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde klasik müzik rüzgârı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Keman ve Piyano Resitali” halk kültürü içerisinden doğan birçok eseri klasik müzikle harmanlanması gelen dinleyicilerin beğenisini kazandı.Ayşe Turan’ın kemanda, Arman Artaç’ın ise piyanoda bulunduğu konserde; Altın Hızma, Sultaniyeğah Sirto, Havada Bulut Yok, Nihavent Longa, Kütahya’nın Pınarları, Bülbülüm Altın Kafeste, Hekimoğlu, Iğdır’ın Al Alması, Denizde Akşam ve Çanakkale Türküsü dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde klasik müzik rüzgârı

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Keman ve Piyano Resitali” halk kültürü içerisinden doğan birçok eseri klasik müzikle harmanlanması gelen dinleyicilerin beğenisini kazandı.
Ayşe Turan’ın kemanda, Arman Artaç’ın ise piyanoda bulunduğu konserde; Altın Hızma, Sultaniyeğah Sirto, Havada Bulut Yok, Nihavent Longa, Kütahya’nın Pınarları, Bülbülüm Altın Kafeste, Hekimoğlu, Iğdır’ın Al Alması, Denizde Akşam ve Çanakkale Türküsü dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Gelen dinleyiciler ise konsere tam not verdi.

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