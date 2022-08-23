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Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "İpek Yolu'nda Meşk Konseri" düzenlendi

23.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "İpek Yolu'nda Meşk Konseri" düzenlendi

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da "İpek Yolu'nda Meşk Konseri" düzenlendi

Bursa'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İpek Yolu'nda Meşk Konseri"nde sanatçı Yaprak Sayar sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Zindankapı'da organize edilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Yaprak Sayar, söylediği eserlerle dinleyenlerden beğeni topladı. Mikrofon kullanmadan mekanın akustiğinden yararlanarak eserler seslendiren Yaprak Sayar'a, neyde Volkan Yılmaz, viyolonselde Volkan Ertem, kanunda Mustafa Tabak, tanburda Furkan Resuloğlu eşlik etti.

Sanatçı, konser sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin ardından konuşan Yaprak Sayar, tarihi mekanların müzikle buluşturulmasının son derece önemli olduğunu, Zindankapı'daki büyüleyici atmosferde konser vermenin insanı etkilediğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise Sayar'a çiçek takdim ederek, İpek Yolu'nun Doğu'dan Batı'ya uzanan geniş bir coğrafyanın kültürünü anlattığını ifade etti.

Çelik, bu güzergahta Bursa'nın önemli bir yeri olduğuna değinerek, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da keyifli programlara imza atıldığını, sanatı tarihi mekanlarla buluşturduklarını belirtti.

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