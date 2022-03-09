Türk Eczacıları Birliğinden, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına paramedik çanta bağışı

Türk Kızılay, Türk Eczacıları Birliğinin, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına iletilmek üzere 100 paramedik çanta bağışında bulunduğunu duyurdu.

Türk Kızılay açıklamasına göre, yardım kampanyası yürüten kuruma, Türk Eczacıları Birliği sağlık malzemesi ve ilaç ihtiyaçları için ilk etapta hazırladığı tam donanımlı 100 paramedik çantayla katkı sağladı.

Çantalar, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney tarafından Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'a teslim edildi.

İlk sevkiyatta paramedik çantaları bölgeye ulaştıracak olan kurum, Türk Eczacıları Birliğinin hazırlayacağı ilaçlar için de sevkiyat planlamalarını yaptı.

Krizin 14. gününde olduğunu anımsatarak Ukrayna'daki mağdurlar için her katkının önemli olduğunu belirten Altan, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren bölgeye insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Bu yardımlar orada Ukrayna Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonunun diğer üyeleriyle birlikte muhtaçlara dağıtılıyor. Savaşın uzamasıyla birlikte başka ihtiyaçlar da ortaya çıktı. Bunların en başında sağlık talepleri bize gelmeye başladı. Sağlık talepleriyle ilgili özellikle bir takım ilaçlar ve malzemelere dair ihtiyaçlar geliyor. Bunun için de Türk Eczacıları Birliğinden destek talep ettik. Sağolsun onlarda bütün krizlerde hep yanımızdalar ve katkı sağlıyorlar."

Üney de Ukrayna'da bir insanlık sınavı verildiğini belirterek, Ukrayna halkının yanlarında olduklarını ifade etmek, sivillerin zarar gördüğü süreçte Türkiye'deki eczacıların katkılarını göndermek istediklerini aktardı.

