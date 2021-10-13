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Türk edebiyatının usta ismi Selim İleri hastaneye kaldırıldı

13.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi.

Türk edebiyatının usta ismi Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri (72), öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.

İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SELİM İLERİ KİMDİR?

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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