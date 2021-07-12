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Türk Eğitim-Sen 2. Maarif Kongresi düzenleyecek

12.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Eğitim-Sen 2. Maarif Kongresi düzenleyecek

Türk Eğitim-Sen tarafından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 2. Maarif Kongresi gerçekleştirilecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 2023'e hazırlık yapmak, yol haritası belirlemek amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun desteğiyle 14 Temmuz'da 2. Maarif Kongresi'ni toplayacak Türk Eğitim-Sen, kongre kapsamında ocak ayından itibaren Türkiye'den birçok akademisyenin katılımıyla 10 çalıştay düzenledi.

Çalıştaylarda tespit edilen sorunlar ve sunulan öneriler rapor haline getirildi. Çalıştaylarda ulaşan tespit ve önerilerle kongrenin tematik panelleri ve oturumları şekillendi.

2. Maarif Kongresi, 14 Temmuz'da Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyette bulunan 2. TBMM Genel Kurul Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Toplantının açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yapacak, ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşma gerçekleştirecek.

Kongre, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" adıyla düzenlenecek açılış oturumuyla devam edecek. Açılış oturumunun ardından "Atatürk, Türk Eğitim Tarihi ve Maarif Kongresi Sanal Sergisi"nin açılışı yapılacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Aziz Sancar, saat 20.00'deki "2023'e Doğru Maarif Kongresi Dilde, Fikirde, İşte ve Eğitimde Birlik" konulu panele çevrim içi katılacak.

Kongre kapsamında, 15-16 Temmuz'da "Büyük Öğretmen Kurultayı" yapılacak.

Birçok panel ve programın düzenleneceği kongrenin son günü olan 16 Temmuz akşamı Genel Başkan Talip Geylan'ın kapanış konuşmasının ardından "Kongre Sonuç Bildirgesi" okunacak, Atatürk'ün Sevdiği Ezgiler ve Türk Müziği Konseri verilecek.

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