Türk futbol tarihinde görülmemiş görülmemiş ceza yolda! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından Jose Mourinho karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Portekizli çalıştırıcı yaptğı bu fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart görürken PFDK'ya sevk edilmesi de bekleniyor.

MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ciddi bir ceza alması bekleniyor.

TARİHİ CEZA YOLDA

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.

10 MAÇ MEN CEZASI ALABİLİR

Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.