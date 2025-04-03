Türk futbol tarihinde görülmemiş görülmemiş ceza yolda! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından Jose Mourinho karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Portekizli çalıştırıcı yaptğı bu fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart görürken PFDK'ya sevk edilmesi de bekleniyor.
Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ciddi bir ceza alması bekleniyor.
Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.
Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.
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