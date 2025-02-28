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Türk futbol tarihine geçecek bonservis! Kenan Yıldız ile yollar ayrılıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.02.2025 11:14
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Juventus formasıyla gösterdiği performans sonrası dev kulüplerin radarına giren Kenan Yıldız için transfer iddiası gündeme geldi. Yaz başında Chelsea'nin 60 milyon Euro önerdiği fakat Juventus tarafından kabul edilmediği bu teklif revize edilerek rekor kıracak.

Türk futbol tarihine geçecek bonservis! Kenan Yıldız ile yollar ayrılıyor...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus, kulübe yaklaşık 80 milyon Euro'luk teklifler gelmesi halinde Kenan Yıldız ile vedalaşabilir... Birçok takımın kıskacı altında olan Kenan Yıldız için İngiliz devi Chelsea transferi bitirme niyetinde.

CHELSEA ÇOK ISRARCI

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Kenan Yıldız transferinde ne ısrarcı kulüp olarak Chelsea ön plana çıkıyor. Yaz başında önerdikleri 60 milyon Euro'nun reddedilmesiyle masadan kalkan İngiliz devi, sezon sonunda Juventus'un istediği bonservisi ödeyebileceği yazıldı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız; Zinedine Zidane'ı geride bırakıp kulüp tarihinin en pahalı ikinci transfer satışı olacak. Zidane'ın 77.5 milyon Euro ile ikinci, Paul Pogba'nın 105 milyon Euro ile ilk sırada olduğu biliniyor.

TARAFTARLAR ÇOK SEVİYOR

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Juventus'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kenan Yıldız, İtalyan taraftarlar tarafından satılması istenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
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