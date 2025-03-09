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  4. Türk futbolunda bu da yaşandı! 'Takımım kazanırsa istifa edeceğim' demişti... Takımı maçı kazanan başkan sözünü tuttu ve istifa etti!

Türk futbolunda bu da yaşandı! 'Takımım kazanırsa istifa edeceğim' demişti... Takımı maçı kazanan başkan sözünü tuttu ve istifa etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.03.2025 21:14
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TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da zor günler sürüyor. Son olarak takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasında gerilim yaşanmıştı. Takım kazanırsa istifa ederim diye başkan Ergil Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesiyle istifa etti. İşte detaylar...

Türk futbolunda bu da yaşandı! 'Takımım kazanırsa istifa edeceğim' demişti... Takımı maçı kazanan başkan sözünü tuttu ve istifa etti!

TFF 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor’da olağanüstü süreç devam ediyor. Eski futbolculara ödenmeyen alacakları, takımdaki futbolcuların ödenmeyen maaşları, puan silme cezası ve diğer yaşananların oluşturduğu sorunlar yumağına şimdi de istifa eklendi.

SÖZÜNÜ TUTTU İSTİFA ETTİ

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Paraları ödenmediği için kazan kaldıran futbolculara öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen’in yaptığı basın açıklamasına “hodri meydan” diyerek tepki gösteren ve takımın Kırıkkale FK maçını kazanması durumunda istifa edeceğini açıklayan kulüp başkanı Erhan Ergil, verdiği sözü tuttu ve istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Ergil, şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edinsem de binlerce dost edindim. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim ama onurumu kaybetmedim, kaybedemem. Tek sermayem bu.

Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak. Artık şu gelinen ortamın üzerine şehir önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice, bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Kimseye kırgın değilim. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor.

Bugün büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak.”

NE YAŞANMIŞTI?

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Takım kaptanı Gökhan Süzen, hafta içinde “Kulüpten Erciyes galibiyeti, Tepecik ve K.Maraş beraberliğinin prim hak edişi olan toplam 55 bin lirayı alamadık. Cebimizde harçlık yok. Anne-babalarımızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın, başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz” açıklamasını yapmış, Denizlispor’da yaşadıklarının torunlarına anlatacağı hikaye olacağını söylemişti.

Ergil ise bu açıklamaya “Denizlispor kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Senin çiftliğin değil. Peki kaptan, peki evlatlar, dediğiniz gibi olsun. Eğer kazanırsanız istifa ediyorum. Kral da Gökhan Süzen, başkan da Gökhan Süzen. Ama kaybederseniz Gökhan Süzen kadro dışıdır. Risk budur hadi bakalım. Kazan başkanı öyle ye. Kazanamazsan bunun sorumlusu sensin. Sonuç olarak Kırıkkale maçından sonra ya ben yokum ya sen. Kazanamazsanız sen ve seninle birlikte hareket edecek olanlar kadro dışıdır” sözleriyle yanıt vermişti.

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Başkan Denizlispor istifa son dakika
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