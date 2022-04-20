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Türk futbolunda devrim gibi karar! 18 hakem hakkında...

20.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, göreve gelir gelmez devrim yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda liste dışı bırakılan hakemler hakkında karar veren Çelik, yarın toplantı yaparak flaş bir karara imza atacak.

Türk futbolunda devrim gibi karar! 18 hakem hakkında...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası geçici olarak göreve getirildiği açıklanan Sabri Çelik ve ekibi dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile görevine resmen başladı.

YARIN TOPLANTI YAPILIYOR

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MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik, liste dışı bırakılan hakemlerle Beylerbeyi’ndeki TFF binasında toplantı yapacak.

21 Nisan Perşembe günü (Yarın) yapılacak toplantıda bazı hakemlere yeniden görev verilmesi bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

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Türk futbolunda 8 Mart tarihinde deprem etkisi yaratan bir karar alınmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yayınlanan MHK açıklamasında içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi en tecrübeli hakemler görevden alınmıştı.

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan kararda Süper Lig 'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacağı açıklanmıştı.

TAHKİM KARARI İPTAL ETMİŞTİ

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Sonrasında ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam etmiş ve Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi Süper Lig görev listesinden çıkarması kararını iptal etmişti.

(Fanatik)


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