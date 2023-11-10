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Türk futbolunda görülmemiş olay! Kulüp yöneticileri, antrenörü darp etti! Suç duyurusunda bulunuldu...

10.11.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Murat Yıldırım, Türk futbolunda daha önce yaşanmamış bir olayla gündeme geldi. Yıldırım, gece yarısı kulüp binasına gelerek kendisini darp eden ve bina camlarını kıran kulüp yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunarak davacı oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yer aldığı 4. Grupta 5’inci hafta sonunda 1 puanda ligde sonunca sıra haftayı tamamladı. Rakip kaleye daha gol atamayan takımın yardımcı antrenörü bu hafta sonu gönderilirken, yöneticiler antrenör Murat Yıldırım’ın da gönderilmesi istediler.

BAŞKAN, TALEBİ REDDETTİ

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Kulüp Başkanı aynı zamanda TSO Başkanı da olan Mehmet Ergün, yöneticilerin bu talebini Pazartesi günü yapılacak toplantıda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Yöneticiler artık sabırları kalmadığı dile getirseler bile bu talep başkan tarafından reddedildi.

YÖNETİCİLER, ANTRENÖRÜ DARP ETTİ

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Bilecik Spor Kulübü yöneticisi Ertan C., başka bir yönetici ve yedek yöneticilerden birinci sırada olan damadı Gökalp A. gece geç saatlerde kulüp binasına gitti. Ertan C. ve antrenör Murat Yıldırım arasında başlayan ağız dalaşı kavgaya dönüştü. İddialara göre Ertan C. ile damadı, antrenör Murat Yıldırım’ı darp etti ve kapı camları kırdı.

Antrenör Murat Yıldırım polis eşliğinde kulüp binasından alınarak, ilk olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada darp raporu alan hoca Ertuğrulgazi Polis Karakolu’nda yönetici Ertan C. ve damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

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Yıldırım, "Dün gece üzücü bir olay yaşandı. 2 yönetici ve yedeklerde bulunan bir yönetici gece kulüp binasına geldi. Beni darp ederek kapının camını kırdılar. Ben de bir şeye karışmayan yönetici harici Ertan C. ve sonradan öğrendiğim damadı Gökalp A. hakkında suç duyurusunda bulundum. Ardından Kulüp Başkanı Mehmet Ergün arayarak, helallik istedim ve takımdan ayrılacağım" dedi.

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