SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152'sini tespit ettik!"

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türk futbolunda büyük yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili çarpıcı veriler paylaşan Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bir hakemin tek başına 18.227 kez bahis oynadığını belirten Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun içinde ne kadar pislik varsa temizleyeceğiz” dedi.

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152'sini tespit ettik!"
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu açıklamasında Türk futbolunun en çok tartışılan konusu olan hakemlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 1

"Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız."

"571 HAKEMİN 371'İNİN BAHİS HESABI VAR"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 2

"Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

"BİR HAKEM TEK BAŞINA 18.227 KEZ OYNAMIŞ"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 3

"Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUZ"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 4

"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

"KOLTUK DERDİMİZ YOK"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 5

"İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız."

"KULÜPLERİMİZE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 6

"Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız."

"FIFA VE UEFA İLE PAYLAŞTIK"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 7

"Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."

"BUNLAR KAMUOYUNA YETER"

Türk futbolunda şok! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: "Hakemlerimizin bahis hesapları var! 152 sini tespit ettik!" 8

"Soru talebi geldi. Sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok. Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı! Ehliyeti alındıF.Bahçe'nin kaptanı alkollü yakalandı! Ehliyeti alındı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması!Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig bahis son dakika futbol tff yasa dışı bahis cezası İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.