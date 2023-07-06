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  4. Türk futbolunda sürpriz karar! Cüneyt Çakır transfer oluyor, görevi bırakması beklenen Lale Orta devam ediyor...

Türk futbolunda sürpriz karar! Cüneyt Çakır transfer oluyor, görevi bırakması beklenen Lale Orta devam ediyor...

06.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması bekleniyor. MHK başkanlığına Cüneyt Çakır'ın getirilmesi beklenirken, tecrübeli ismin verdiği karar sonrası değişiklik yaşanmadı.

22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak. Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.

CÜNEYT ÇAKIR SÜRPRİZİ

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Cüneyt Çakır'ın eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacağı öğrenildi. Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan teklife olumlu yanıt veren Cüneyt Çakır'ın MHK'nın başına geçmek istemediği ifade edilmişti.

LALE ORTA İLE DEVAM EDİLECEK

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TFF yeni yönetimini en çok Merkez Hakem Kurulu seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor. Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği öğrenildi.


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Cüneyt Çakır lale orta AZ

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