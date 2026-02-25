SPOR

Galatasaray'ın eski hocasından kızdıran tahmin: "Juventus eleyebilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 5-2 kazandığı tarihi maçın rövanşı öncesi Çizme'de geri dönüş hesapları yapılıyor! Bir dönem Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıran ve futbolculuğunda 6 yıl Juventus forması giyen Cesare Prandelli, İtalyan basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Juventus'un 5-2'den geri dönmesinin zor ama imkansız olmadığını belirten Prandelli, "Galatasaray Ali Sami Yen'de başka, deplasmanda bambaşka bir takım" diyerek eski takımını adeta hedef gösterdi!

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da Galatasaray'a 5-2 mağlup olarak ağır bir yara alan Juventus, rövanş mücadelesi için umut arıyor. İtalyan devine o umudu aşılayan isim ise tanıdık bir yüz oldu.

Futbolculuk kariyerinde 6 sezon Juventus forması giyen ve bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan İtalyan futbol adamı Cesare Prandelli, dev rövanş öncesi Çizme'nin saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a çok özel bir röportaj verdi.

"JUVENTUS CAMİA OLARAK BUNA İNANMALI"

Torino'da oynanacak kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara ve futbolculara seslenen Prandelli, futbolda her şeyin mümkün olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu.

Tecrübeli futbol adamı, "Tarih destansı geri dönüşlerle dolu. Juventus camia olarak başaracağına inanmalı ve bunu denemeli" diyerek İtalyan ekibini Galatasaray karşısında motive edecek sözler sarf etti.

PRANDELLİ'DEN OLAY SÖZLER: "DEPLASMANDA BAMBAŞKA BİR TAKIM"

Prandelli'nin röportajındaki en dikkat çekici bölüm ise Galatasaray'ın iç saha ve deplasman performansı arasındaki farkı vurguladığı anlar oldu. Sarı-Kırmızılıların taraftarından uzaklaştığında aynı etkiyi yaratamadığını iddia eden İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Ali Sami Yen'de başka, deplasmanda bambaşka bir takım; arada gözle görülür büyüklükte devasa bir fark var. Juventus'un ilk maçtaki 5-2'lik dezavantajı telafi etmesi elbette zor olacak, ama kesinlikle imkansız değil."

Prandelli'nin Galatasaray'ın deplasman zaafı olduğuna dair yaptığı bu vurgu, İtalyan basınında manşetleri süslerken, Sarı-Kırmızılı taraftarların ise sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray Cesare Prandelli
