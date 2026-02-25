SPOR

Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta'yı Galatasaray'dan transfer etti! Genç oyuncu ilk idmanına çıktı

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe, geleceğe yönelik yılın transfer çalımına imza attı! Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısında forma giyen 17 yaşındaki yetenek Çağrı Hakan Balta'yı resmen kadrosuna kattı. Genç yıldız adayı, ayağının tozuyla Avrupa Ligi'ndeki kritik Nottingham Forest maçı öncesi Samandıra'da A takımla ilk antrenmanına çıktı. İşte ezeli rekabetteki bu sürpriz transferin maliyeti ve tüm detaylar...

Emre Şen
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra geleceğin kadrosunu kurmak için de hamlelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve gelecek vadeden 17 yaşındaki hücum oyuncusu Çağrı Hakan Balta'yı renklerine bağlayarak günün en çok konuşulan transferine imza attı.

AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI!

Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta yı Galatasaray dan transfer etti! Genç oyuncu ilk idmanına çıktı 1

Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı alan Çağrı Hakan Balta, Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirir geçirmez soluğu sahada aldı. Genç yetenek, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Nottingham Forest karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 17 yaşındaki futbolcunun idmandaki istekli ve heyecanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, adaptasyon sürecini hızlandırmak istediği Çağrı'yı performansına göre ilerleyen dönemde maç kadrolarında değerlendirmesi bekleniyor.

İŞTE TRANSFERİN MALİYETİ: YÜZDE 10 PAY!

Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta yı Galatasaray dan transfer etti! Genç oyuncu ilk idmanına çıktı 2

Sarı-Lacivertli ekibin Galatasaray'dan kopardığı bu sürpriz transferin mali detayları da gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibine bu transfer için 3 ila 4 Milyon TL arasında bir yetiştiricilik bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, Çağrı Hakan Balta'nın gelecekteki olası bir satışından Galatasaray'a yüzde 10 pay verilecek.

U19'DA 21 MAÇTA 6 GOL

Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta yı Galatasaray dan transfer etti! Genç oyuncu ilk idmanına çıktı 3

Galatasaray altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı, bu sezon Sarı-Kırmızılıların U19 takımıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Çağrı Balta, bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak yeteneğini kanıtlamıştı.

