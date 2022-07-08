Türk futbolunda yeni dönem! Teknoloji ve hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine Mehmet Büyükekşi geldikten sonra birçok değişiklik yaşandı. Son olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i koltuğa oturtan TFF, dikkati çeken bir dizi kararlar aldı. İşte TFF'nin aldığı dikkat çekici kararlar...

1- TFF, İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojileri inceledi ve ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçme kararı aldı.

2-Çokça tartışılan VAR ile ilgili flaş bir karar çıktı. Buna göre; saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrıldı. VAR'da görev yapacak hakemler, VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacak. Hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar gerek görülmesi halinde UEFA'ya bağlı ve VAR sertifikasına sahip hakemler de görevlendirilecek.

3- Gözlemci atamalarında da tıpkı hakem atamalarındaki gibi sistem kullanılacak. Statta görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci, Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak. Yani maçlarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecek. TFF, gözlemcilerin raporlarının, UEFA kuralları gereği kaydedileceğini ve hiçbir şekilde paylaşılmayacağını duyurdu.

4- Yeni hakem ve gözlemci klasman kadroları, Süper Lig'in devre arasında oluşturulacak. Bu süreye kadar mevcut kadro ile devam edilecek.

5- Daha önce de olduğu gibi bu sezon da uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararı alındı. Ancak; bu isim henüz açıklanmadı.

6- TFF, UEFA ile birlikte bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda da Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde görev alması kararlaştırıldı.

7- Mevcut hakem ve gözlemcilere yapılan testler gözden geçirildi. Gelişim, dikkat düzeyi, anlama ve değerlendirme, hız ve mesafe algılama, görüş açısı ve koordinasyon gibi birçok testlerin uygulanması kararlaştırıldı. Bu testler de İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılacak.

8- Ayrıca hakem ve gözlemcilerin performanslarını geliştirmek ve gelişimlerini ölçmek için bir üniversite ile iş birliği yapıldı. Bu işbirliği sayesinde bilimsel veri ve kurallara göre hakemler ile gözlemciler geliştirilecek.

9- TFF, Hakemlik ve Gözlemcilik sisteminde kullanılacak yeni nesil teknolojiyle birlikte, mevcut testlere ilaveten gelişim ve psikoteknik testler içeren testler kullanacak. Böylece temsilcilik yapısıyla ilgili eğitiler de başlamış olacak.

