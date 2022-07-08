SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Türk futbolunda yeni dönem! Teknoloji ve hakemler...

Türk futbolunda yeni dönem! Teknoloji ve hakemler...

08.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda hakemlik yapısıyla ilgili önemli kararlar aldı. Saha ve VAR hakem kadrolarının ayrılması yönünde karar verilirken, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmalarının da başlatılması yönünde karar alındı. Ayrıca, hakem atamalarında yeni nesil teknolojinin kullanılmasına karar verildi.

Türk futbolunda yeni dönem! Teknoloji ve hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine Mehmet Büyükekşi geldikten sonra birçok değişiklik yaşandı. Son olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i koltuğa oturtan TFF, dikkati çeken bir dizi kararlar aldı. İşte TFF'nin aldığı dikkat çekici kararlar...

1- TFF, İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojileri inceledi ve ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçme kararı aldı.

2-Çokça tartışılan VAR ile ilgili flaş bir karar çıktı. Buna göre; saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrıldı. VAR'da görev yapacak hakemler, VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacak. Hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar gerek görülmesi halinde UEFA'ya bağlı ve VAR sertifikasına sahip hakemler de görevlendirilecek.

3- Gözlemci atamalarında da tıpkı hakem atamalarındaki gibi sistem kullanılacak. Statta görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci, Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak. Yani maçlarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecek. TFF, gözlemcilerin raporlarının, UEFA kuralları gereği kaydedileceğini ve hiçbir şekilde paylaşılmayacağını duyurdu.

4- Yeni hakem ve gözlemci klasman kadroları, Süper Lig'in devre arasında oluşturulacak. Bu süreye kadar mevcut kadro ile devam edilecek.

5- Daha önce de olduğu gibi bu sezon da uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararı alındı. Ancak; bu isim henüz açıklanmadı.

6- TFF, UEFA ile birlikte bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda da Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde görev alması kararlaştırıldı.

7- Mevcut hakem ve gözlemcilere yapılan testler gözden geçirildi. Gelişim, dikkat düzeyi, anlama ve değerlendirme, hız ve mesafe algılama, görüş açısı ve koordinasyon gibi birçok testlerin uygulanması kararlaştırıldı. Bu testler de İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılacak.

8- Ayrıca hakem ve gözlemcilerin performanslarını geliştirmek ve gelişimlerini ölçmek için bir üniversite ile iş birliği yapıldı. Bu işbirliği sayesinde bilimsel veri ve kurallara göre hakemler ile gözlemciler geliştirilecek.

9- TFF, Hakemlik ve Gözlemcilik sisteminde kullanılacak yeni nesil teknolojiyle birlikte, mevcut testlere ilaveten gelişim ve psikoteknik testler içeren testler kullanacak. Böylece temsilcilik yapısıyla ilgili eğitiler de başlamış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni MHK Başkanı belli oldu! Yeni teknoloji geldi...Yeni MHK Başkanı belli oldu! Yeni teknoloji geldi...
187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!
Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi!

Böyle transfer görülmedi! Herkes hayret ediyor...

Böyle transfer görülmedi! Herkes hayret ediyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğumu tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğumu tehlikesi

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.