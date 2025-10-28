SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk Futbolundaki bahis skandalı derinleşiyor! Gazeteci Umut Eken bahis yapan 2 hakemi açıkladı! Ortalık fena karıştı...

Türk futbolu büyük skandalı konuşuyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis hesabının olduğunu ve bazı hakemlerin de aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından gazeteci Umu Eken sosyal medya hesabından bu 2 Süper Lig hakeminin isimlerine ulaştı. İşte gündeme bomba gibi düşen detaylar…

Türk Futbolundaki bahis skandalı derinleşiyor! Gazeteci Umut Eken bahis yapan 2 hakemi açıkladı! Ortalık fena karıştı...
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından hangi hakemlerin bahis oynadığı kamuoyu tarafından merak edilirken, gazeteci Umut Eken’den flaş bir paylaşım geldi.

BAHİS HESABI OLAN HAKEMLER

Türk Futbolundaki bahis skandalı derinleşiyor! Gazeteci Umut Eken bahis yapan 2 hakemi açıkladı! Ortalık fena karıştı... 1

Gazeteci Umut Eken’in iddiasına göre; Süper Lig ve 1. Lig’de maç yöneten üst klasman hakemlerinden önemli isimlerin bahis hesapları olduğu tespit edildi. Ulaşabildiğim iki isim A.Ş. ve T.D.

HAKEMLER BELLİ OLDU…

Türk Futbolundaki bahis skandalı derinleşiyor! Gazeteci Umut Eken bahis yapan 2 hakemi açıkladı! Ortalık fena karıştı... 1

Umut Eken, ‘‘Hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç alanlardan. Diğeri ise geçen sezon verdiği bir kararla uzun süre futbol gündemini meşgul eden hakem. İki hakemin hesabı da, 2020-2021 sezonunda 2. ve 3. Lig’in naklen yayın haklarını alan platformda açılmış hesaplar değil. Hakemler A.Ş. ve T.D.‘nin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da hesabının olduğu platformda üyelikleri var. Bahis hesabı olan hakemleri teyit ettirdikçe, avukatımın da izin verdiği şekliyle isim ve soy isimlerini baş harflerini paylaşacağım.’’ dedi.

ALT LİG HAKEMİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bahis hesabı olan üst klasman hakemlerinden bir diğeri F.A. F. A.’nın 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan platformda üyeliği bulunuyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neom'un 350 metre yükseklikteki stadyumuna yapay zeka bile şaşırdıNeom'un 350 metre yükseklikteki stadyumuna yapay zeka bile şaşırdı
Volkan Demirel'in yeni takımı açıklanıyor! Kimse beklemiyorduVolkan Demirel'in yeni takımı açıklanıyor! Kimse beklemiyordu
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig bahis MHK Ferhat Gündoğdu tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.