Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay açıklama! ''Mutlak Butlana girer...''

Türk sporu tarihi bir günü geride bıraktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Skandal sonrası disiplin süreci başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından olaya dair soruşturma başlatıldı. Öte yandan konuya dair, TFF; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor. Bununla birlikte gece yarısı yayın yapan eski hem ve yorumcu Ahmet Çakar ise mutlak butlan sözleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dönemini işaret etti. İşte gece yaşananlar…

3.700 KİŞİYLE İLGİLİ BAHİS İNCELEMESİ YAPILIYOR!

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; TFF, Nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

AHMET ÇAKAR’DAN OLAY SÖZLER! ‘‘MUTLAK BUTLAN’A GİRER…’’

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ‘‘Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir.’’ dedi.

Ahmet Çakar, ‘‘Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce F.Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi?’’ ifadelerini kullandı.

MURAT AĞIREL AÇIKLADI!

Gazeteci Murat Ağırel, “Hakem Ali Tuna, Ağustos’ta emekli oldu, aynı zamanda polis. Bir yönetici Ali Tuna’dan 'Benim sevgilimin otelde kaldığı bilgileri bana verir misin.' diyerek istekte bulunuyor. Ali Tuna’da veremem kişisel bilgi deyince kendisine maç verilmemeye başlanıyor. MHK bu yüzden maç vermedi ona. Soruşturma’da konu sadece bahis değil çok geniş çaplı olacak.” dedi.

Murat Ağırel, "Bahis konusu hakemlerle bitmiyor bu işin içinde futbolcular, yöneticiler, teknik insanlar ve yorumcular var. Yayınında paylaşmıştım. Bu bir iddia değil, gerçektir. MHK Başkanı’nın bir bahis sitesinde üyeliği bulunduğunu doğrulattım. Yapılan açıklamada, Başkan’ın söz konusu üyeliği 2008–2012 yılları arasında maç sonuçlarını takip etmek amacıyla açtığı ifade edildi.’’ diye konuştu.

BU DİYALOG GÜNDEM OLDU!

Onlar Tv youtube kanalındaki bir diğer gazeteci Timur Soykan, konuya dair kritik bir soru sordu. Soykan, ‘‘Bu bahis oynayan hakemlerden biri Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği bir maça bahis oynamış olabilir mi? ‘’ dedi.

Murat Ağırel: Olabilir.

SPOR BAKANI VE ADALET BAKANI BİR ARAYA GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Toplantıda bahis oynayan hakemler ana gündem maddesi oldu.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK’ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF’nin resmî internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak” derken, “’Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?’ sorusuna, “Şu anda hakemlerle başladık. TFF’nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.