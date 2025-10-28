SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay açıklama! ''Mutlak Butlana girer...''

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 152 hakemin bahis skandalına karıştığını açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. TFF; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor. Bunun yanı sıra gazeteci Murat Ağırel ve yorumcu Ahmet Çakar ise gece yarısı yayınlarında ‘‘Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer’’ sözleri geceye damga vurdu. İşte haberin detayları…

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay açıklama! ''Mutlak Butlana girer...''
Burak Kavuncu

Türk sporu tarihi bir günü geride bıraktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Skandal sonrası disiplin süreci başlarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından olaya dair soruşturma başlatıldı. Öte yandan konuya dair, TFF; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor. Bununla birlikte gece yarısı yayın yapan eski hem ve yorumcu Ahmet Çakar ise mutlak butlan sözleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dönemini işaret etti. İşte gece yaşananlar…

3.700 KİŞİYLE İLGİLİ BAHİS İNCELEMESİ YAPILIYOR!

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 1

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; TFF, Nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

AHMET ÇAKAR’DAN OLAY SÖZLER! ‘‘MUTLAK BUTLAN’A GİRER…’’

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 2

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ‘‘Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir.’’ dedi.

Ahmet Çakar, ‘‘Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce F.Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi?’’ ifadelerini kullandı.

MURAT AĞIREL AÇIKLADI!

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 3

Gazeteci Murat Ağırel, “Hakem Ali Tuna, Ağustos’ta emekli oldu, aynı zamanda polis. Bir yönetici Ali Tuna’dan 'Benim sevgilimin otelde kaldığı bilgileri bana verir misin.' diyerek istekte bulunuyor. Ali Tuna’da veremem kişisel bilgi deyince kendisine maç verilmemeye başlanıyor. MHK bu yüzden maç vermedi ona. Soruşturma’da konu sadece bahis değil çok geniş çaplı olacak.” dedi.

Murat Ağırel, "Bahis konusu hakemlerle bitmiyor bu işin içinde futbolcular, yöneticiler, teknik insanlar ve yorumcular var. Yayınında paylaşmıştım. Bu bir iddia değil, gerçektir. MHK Başkanı’nın bir bahis sitesinde üyeliği bulunduğunu doğrulattım. Yapılan açıklamada, Başkan’ın söz konusu üyeliği 2008–2012 yılları arasında maç sonuçlarını takip etmek amacıyla açtığı ifade edildi.’’ diye konuştu.

BU DİYALOG GÜNDEM OLDU!

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 4

Onlar Tv youtube kanalındaki bir diğer gazeteci Timur Soykan, konuya dair kritik bir soru sordu. Soykan, ‘‘Bu bahis oynayan hakemlerden biri Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği bir maça bahis oynamış olabilir mi? ‘’ dedi.

Murat Ağırel: Olabilir.

SPOR BAKANI VE ADALET BAKANI BİR ARAYA GELDİ!

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 5

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Toplantıda bahis oynayan hakemler ana gündem maddesi oldu.

MECNUN OTYAKMAZ DUYURDU! ''İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ...''

Türk futbolundaki bahis skandalı incelemesi 3.700 kişiye ulaşırken, Ahmet Çakar dan gece yarısı olay açıklama! Mutlak Butlana girer... 6

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK’ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF’nin resmî internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak” derken, “’Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?’ sorusuna, “Şu anda hakemlerle başladık. TFF’nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rdıvan Dilmen'den müthiş kehanet! ''F.Bahçe derbiyi kazanırsa...''Rdıvan Dilmen'den müthiş kehanet! ''F.Bahçe derbiyi kazanırsa...''
Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...'' Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Ahmet Çakar Mecnun Otyakmaz Murat Ağırel Osman Aşkın Bak bahis son dakika istanbul cumhuriyet başsavcılığı tff İbrahim Hacıosmanoğlu mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamamıyla araştirildiginda bu işten en çok menfaat sağlayan malum takım olduğunu göreceksiniz
Geliyor inşallah (kapatmazlarsa )gelmekte olan
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.