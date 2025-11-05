SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Türk futbolunda bahis skandalı ile adı anılan ve PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak bir açıklama geldi. Hakemler “aktif” olarak bahis oynamadıklarını ifade etti. Hakemlerin açıklamasında, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.

Türk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama
Burak Kavuncu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakem, ortak açıklama yayınladı. Hakemlerin açıklamasında, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.

Türk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama 1

İŞTE O AÇIKLAMA

Hakemlerin ortak açıklamasında şunlar belirtildi:
"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF" olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.

Türk futbolundaki bahis skandalında sıcak gelişme! PFDK ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama 2
Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz. Umarız ki "Temiz eller" operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır.

Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıkarsa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağımı düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabii tutulması en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir. Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklamaBaşsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Tedesco'dan Viktoria Plzen maçı öncesi ilk 11 açıklaması! Tedesco'dan Viktoria Plzen maçı öncesi ilk 11 açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Hakem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yalancıyı
Kim oynadı.
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.