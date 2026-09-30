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Türk futbolundaki hakem operasyonu dünya basınında: "Calciopoli" skandalı benzetmesi

İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen "Hakem dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 şüphelinin gözaltına alınması, uluslararası spor kamuoyunda ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşları gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Türk futbolundaki hakem operasyonu dünya basınında: "Calciopoli" skandalı benzetmesi
Emre Şen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, sınırları aşarak dünya medyasının gündemine oturdu. Belge sahteciliği, mobbing ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya basınında son dakika koduyla duyuruldu.

AVRUPA BASININDAKİ YANSIMALAR

Türk futbolundaki hakem operasyonu dünya basınında: "Calciopoli" skandalı benzetmesi 1

Dünya basınının önde gelen yayın organlarında yer alan değerlendirmeler ve manşetler şu şekilde öne çıktı:

Weekend: Türkiye'deki gelişmeyi "Türkiye'de Skandal: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gözaltına Alındı" başlığıyla duyururken, belge sahteciliği ve zorbalık iddialarıyla aralarında TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Sport Bild: "Türk futbolu yeni bir skandalla sarsılıyor" ifadelerini kullanarak, 57 yaşındaki Ferhat Gündoğdu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

BBC: Hakem yönetiminin en tepesindeki ismin yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması çerçevesinde emniyet birimlerince gözaltına alındığını okuyucularına aktardı.

Marca: Operasyonu "Türkiye'de Skandal" başlığıyla verirken, şüpheliler ile hakemler arasındaki WhatsApp yazışmalarının ortaya çıktığını ve bu durumun Türk hakemliğinde büyük bir sarsıntı yarattığını vurguladı.

L'Equipe: Adalet Bakanının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara yer vererek, Ferhat Gündoğdu ve altı kişinin görevi kötüye kullanma iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Corriere dello Sport: Süreci İtalyan futbol tarihine atıfta bulunarak "Türkiye’de 'Calciopoli' Skandalı Patlak Verdi" başlığıyla manşetine taşıdı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yürütülen dosya kapsamında; açık kaynak araştırmaları, MASAK raporları, HTS analizleri, tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan isimler arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yer alıyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MHK
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