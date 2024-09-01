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  4. Türk futbolunun acı günü! Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı günü! Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.09.2024 00:23
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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Sol Bamba’nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Türk futbolunun acı günü! Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem lenf kanseri olan Sol Bamba'nın yeniden kansere yakalandığı ifade edildi.

HASTALIĞI NÜKS ETTİ

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Sol Bamba, dün oynanan Manisa FK maçından önce rahatsızlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce yaşadığı hastalığının nüks ettiği ve yeniden kansere yakalandığı açıklandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sol Bamba'nın vefatı Türk futbolunu derinden yaraladı.

TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI

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Futbolculuk döneminin bir bölümünde Trabzonspor'da oynayan Sol Bamba bir süredir Türkiye'de yaşıyordu.

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