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  4. Türk futbolunun acı günü! Eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı günü! Eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.03.2024 23:40
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Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcumuz Ersen Martin hayatını kaybetti. İzmir'de bir süredir yaşam mücadelesi veren Martin, en son yoğun bakıma alınmış ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

İzmir'de özel bir hastanede tedavi altında olan 44 yaşındaki eski futbolcu, bir süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınan Martin'in sağlık durumunun kritik olduğu aktarılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Martin'den kahreden haber bugün geldi. Eski milli futbolcumuz Martin verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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ERSEN MARTİN KİMDİR?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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