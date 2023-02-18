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Türk futbolunun ve Trabzonspor'un acı kaybı! Bordo-mavililerin efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

18.02.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde 4 kez lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper kupa kazanan efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un acı kaybı! Bordo-mavililerin efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor’un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Şampiyonluğu ilk kez Anadolu’ya taşıyan 4 kez lig kupasını Trabzonspor’a getiren efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayata veda etti.

TRABZONSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI!

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Bir süredir alzehmier tedavisi gören büyük futbol adamı ikinci ligden çıkardığı Trabzonspor ile Süper Lig’de 4 kez şampiyonluk yaşamış ve tam 18 kupa kaldırmıştı.

1936 yılında Trabzon’da doğan Özyazıcı profesyonel futbolcu olarak da 1967-72 yılları arasında Trabzonspor forması da giydi. Futbolu bıraktıktan sonra aynı takımda teknik direktörlük kariyerine başlayan Özyazıcı, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84 sezonlarında Trabzonspor’la şampiyonluklar yaşadı.

"DÖRT BÜYÜKLER"

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Bu başarıları, Karadeniz temsilcisinin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte “Dört Büyükler” olarak anılmasına neden oldu. Özyazıcı lig şampiyonluklarının yanı sıra Trabzonspor ile üç Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası ve iki Başbakanlık Kupası da kazandı.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

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Kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı, yaptığı açıklamada, babasının uzun zamandır evde tedavi gördüğünü ve akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Özyazıcı, Temmuz 2022'de kalça kırığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Trabzonspor efsanesi Pazar günü toprağa verilecek.

"EFSANELERİMİZİ BİRER BİRER KAYBEDİYORUZ"

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıl önce Özkan Sümer’i kaybettiklerini hatırlatarak, “Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Camiamıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

"BÜYÜK PAY SAHİBİ"

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A Spor’a konuşan Ağaoğlu, “Trabzonspor'un bu noktaya gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Trabzonspor'un art arda kazandığı 3 şampiyonlukta hem kadro oluşumunda hem de oyun sisteminde, Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturan efsane yılların en önemli aktörlerinden biriydi" dedi.


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