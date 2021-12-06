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  4. Türk futbolunun yeni yıldız adayı Enis Destan'a şok! Kadro dışı bırakıldı

Türk futbolunun yeni yıldız adayı Enis Destan'a şok! Kadro dışı bırakıldı

06.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da müsabakayı tribünden izleyen yıldız adayı genç forvet Enis Destan'ın kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Türk futbolunun yeni yıldız adayı Enis Destan'a şok! Kadro dışı bırakıldı
Enis Destan

Enis Destan

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Altınordu
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Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da müsabakayı tribünden izleyen yıldız adayı genç forvet Enis Destan'ın kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Hafta içinde 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan kupa maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Enis'in bu hareketi kırmızı-lacivertli kulüpte de cezasız kalmadı. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç santrforu kadro dışı bıraktığı belirtildi.

Kulüp tesislerinden ayrılan Enis'in kaç maç men cezası alacağı merak konusu olurken, 19 yaşındaki yıldız adayı ilk yarının bitimine 3 hafta kala izinli olarak takımdan ayrıldı. Burak İnce'yi geçen ay Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e satan İzmir temsilcisi, devre arasında Enis'i de Avrupa kulüplerinden birine göndererek önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sezon başında kulüpten izin alıp gittiği Avrupa'ya transferin kapısından dönen, ardından ligde bu sezon bekleneni veremeyen Enis, U21 Milli Takımı'nda da görev alıyor. Enis, Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

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