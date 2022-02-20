Türk gıda ürünleri Dubai fuarında tanıtıldı

İZMİR (AA) - Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında gösterilen Gulfood Dubai Fuarı’nda, Türkiye’den 150’yi aşkın firmanın ürünlerini tanıttığı belirtildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türk gıda ihracatçılarının hedef pazarları arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13-17 Şubat'ta düzenlenen Gulfood Dubai Fuarı'na Türkiye'den 150'yi aşkın firma katıldı. Fuarda kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi tarımsal ürünler için tadım etkinlikleri düzenlendi.

Öte yandan EXPO Dubai Fuarı kapsamında da Türk Milli Günü organize edilerek Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türk ihracatçıları olarak bu pazardaki tanıtım etkinliklerini sürdüreceklerini belirterek, "İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türkiye'nin BAE’ne ihracat hedefi ise 2022 yılında 4 milyar dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

