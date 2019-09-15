SPOR

Türk Hava Yolları 3 - 0 Zeleznicar

VOLEYBOL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

Kadınlar Balkan Kupası'nda ikinci ve son maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 3-0 yenen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Türk Hava Yolları 3 - 0 Zeleznicar

Türk Hava Yolları 3 - 0 Zeleznicar

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Bijana Djerfi (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)
Zeleznicar: Lazerevic, Mitrovic, Canak, Gacesa, Lukic, Gajic (Spasenic, Tosic, Rankovic)

Setler: 25-15, 25-19, 25-22
Süre: 73 dakika (22, 24, 27)

Tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda şampiyon olan Türk Hava Yolları, böylece CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türk temsilcisi, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turunda Macaristan temsilcisi Diamant Kaposvari ile mücadele edecek.


Geçmişten günümüze 23 Nisan kutlamalarıGeçmişten günümüze 23 Nisan kutlamaları
F.Bahçe Opet'e yeni sponsorF.Bahçe Opet'e yeni sponsor
Sultanlar Avrupa ikincisi olduSultanlar Avrupa ikincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk hava yolları Zeleznicar

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Hava Yolları 3 - 0 Zeleznicar

Şampiyon THY tarih yazdı

Fenerbahçe Opet'in yeni sponsoru Corendon Airlines oldu

F.Bahçe Opet'e yeni sponsor

Türkiye 2 - 3 Sırbistan

Sultanlar Avrupa ikincisi oldu

CANLI YAYIN | Türkiye - Sırbistan

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Filenin Sultanları finalde

Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları yarı finalde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.