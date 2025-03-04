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Türk Hava Yolları, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 10:19
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Türk Hava Yolları, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

Novara'daki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadelede Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Mirza Basic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Ioannis Ioannidis hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek final ilk maçında Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş mücadelesini 3-0 kazanıp altın sette de galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

İtalyan ekibi ise çeyrek finaldeki iki karşılaşmada da Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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