Türk Hava Yolları Teknik AŞ Honeywell ile 10 yıllık lisanslı bakım anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Honeywell ile bazı uçakların ADIRU (Hava Veri Atalet Referans Birimleri) komponentlerini kapsayan 10 yıllık lisanslı bakım anlaşması imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel uçak bakım onarım ve revizyon sektörünün en büyük ve yetkin hizmet sağlayıcılarından THY Teknik AŞ, ticari uçaklar ve iş jetlerine sunduğu hizmetleri genişletmeye devam ediyor.

THY Teknik AŞ, Honeywell ile Boeing 737 MAX, 737 NG ve 787 tipi uçakların ADIRU komponentlerini kapsayan 10 yıllık lisanslı bakım anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Honeywell, THY Teknik AŞ'ye parça tedarik edecek, THY Teknik AŞ de Honeywell'in ADIRU komponentleri için Yetkili Küresel Bakım Merkezi olarak faaliyet göstererek yerel ve uluslararası müşterilerine bakım-onarım hizmeti sağlayacak.

THY Teknik AŞ'nin, halihazırda Honeywell ile olan APU, HMU, Boeing 737 MAX/NG APU Starter/Jeneratör gibi yüzlerce Honeywell mekanik ve aviyonik komponentlerini kapsayan lisans anlaşmalarına ek olarak imzalanan bu sözleşmeyle THY Teknik AŞ, Boeing 737 MAX, 737 NG ve 787 uçaklarına ait ADIRU komponentleri için müşterilerine Yetkili Bakım Merkezi olarak hizmet sunacak.

- "Anlaşma, Honeywell ile ortaklığımızı pekiştirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, "Bu anlaşma, Honeywell ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı pekiştirmekle birlikte, filolarında Boeing 737 MAX/NG ve 787 uçakları bulunan müşterilerimizin ADIRU komponentlerinin bakım, onarım ve revizyon ihtiyaçlarını karşılamamızı da sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Komponent bakım-onarım alanındaki derin tecrübeleri ve son teknolojiyle donatılmış tesisleriyle müşterilerine kaliteli ve kusursuz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Akbulut, "Bu stratejik iş birliği protokolünün şirketimiz ve Honeywell için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Honeywell'in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran da imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin şunları aktardı:

"Dünyanın en önemli hava yolu operatörlerine yeni nesil teknolojilerle hizmet veren Türk Hava Yolları Teknik AŞ, küresel bir havacılık bakım-onarım merkezi konumundadır. Honeywell olarak Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin bölgedeki stratejik ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni anlaşma ile iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Honeywell Aerospace, sivil havacılıkta, uzay projelerinde ve savunma sanayinde faaliyet gösteren hava araçları için motorlar, kokpit ve kabin elektroniği parçaları, kablosuz bağlantı sistemleri ve mekanik komponentleri de kapsayan birçok donanım ve yazılım çözümü üretiyor.

