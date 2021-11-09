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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "asgari ücret" değerlendirmesi:

09.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var" - "Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu sene toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücretin altına imza atmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle bir araya gelen Atalay, bu bölgenin 5 bin maden şehidi verdiğini söyledi.

"Bu ülkenin altı da üstü de vatan." diyen Atalay, "Biz bu vatanın evlatlarıyız. Onun için bu ülkede madenci şehidine de onun ailesine de her gün ortalama 3 güvenlik görevlisi can veriyor, onlara da ailelerine de minnet duymaya devam ediyoruz. Duymayanların da karşısında dikilmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, madencinin problemlerini çözmeye çalıştıklarını belirterek, "1900'a yakın arkadaşımız emekli oldu. Bu bölgenin işçiye ihtiyacı var. Zonguldak'ın madene, madenin Zonguldak'a ihtiyacı var. Türkiye'nin de bu bölgeye ihtiyacı var." dedi.

- "Toplumu tebessüm ettirecek asgari ücret istiyoruz"

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını, 45 senedir bu sürecin devam ettiğini anımsatan Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız.

Bir arzum daha var; asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin."

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