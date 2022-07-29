TÜRK-İŞ kuruluşunun 70. yılını kutluyor

SEFA ŞAHİN - Türkiye'nin, 1 milyon 300 bine yakın üyesiyle en büyük işçi örgütü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyonun 70. kuruluş yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin üyelerinin bulunduğunu hatırlatan Atalay, "TÜRK-İŞ, 70 yıldır başta işçiler olmak üzere, tüm çalışanlar ve emekliler ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin sesi, güvencesi ve umududur." dedi.

Atalay, Türkiye'de çalışan işçilerin örgütlenme oranının yüzde 14 olmasının ne ülkeye ne de kendilerine yakıştığını belirterek, bu oran gelecek dönemde yüzde 25'in üzerine yükseltilmeden Türkiye'de çalışma hayatının sorunlarının çözülemeyeceğini ve demokrasinin geliştirilemeyeceğini ifade etti.

- "İşçi örgütlenmesiyle ilgili yasal düzenleme yapılsın"

Çalışma hayatında örgütlenmenin önemine değinen Atalay, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron işçiler, geçici işçiler ve emeklilerle ilgili sorunların ise devam ettiğini anlattı.

Atalay, ülkedeki yüzde 14 örgütlü işçi sayısının az olduğunu ve konuyla ilgili siyasiler ile sivil toplum örgütlerinin kendilerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirterek, "Örgütlenme meselesini çözmeden EYT, taşeron işçiler, geçici işçiler ve emeklilerle ilgili sorunları çözemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Basında yüzde 2 civarında örgütlü olduklarını ve bu sayı yüzde 10'u geçmeden sorunları çözemeyeceklerini aktaran Atalay, işçi örgütlenmesiyle ilgili yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

- TÜRK-İŞ'e yeni genel merkez

TÜRK-İŞ Genel Merkez binasının 50 yıl önce Ankara'nın en iyi binalarından biri olarak inşa edildiğini, ancak konumu ve yapısı itibarıyla kullanılmayacak duruma geldiğini anlatan Atalay, yeni bina yapılması için geçen sene Ankara-Eskişehir yolunda 21 dönüme yakın araziyi aldıkları bilgisini verdi.

Atalay, en kısa zamanda TÜRK-İŞ'e ve çalışma hayatına yakışır güzel bir bina yapacaklarına işaret ederek, "İçinde de işçinin, sendikaların kütüphanesinden müzesine, konferans salonuna kadar neye ihtiyacı varsa arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bitirildiği zaman kamuoyuna açıklanacak." diye konuştu.

- 70'inci yıl etkinlikleri

Bu arada TÜRK-İŞ'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. Konfederasyon bünyesindeki tüm birimlerle yarın Anıtkabir ziyaret edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 31 Temmuz Pazar günü Pursaklar'da TÜRK-İŞ Hatıra Ormanı'nda 70 bin fidanın dikim töreni yapılacak.

Aynı gün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla "TÜRK-İŞ 70. Yıl Belgeseli" programı düzenlenecek.

- TÜRK-İŞ'in tarihi

Kömür, tütün ve demir yolu iş kolundakilerin de aralarında olduğu 10 sendika ve işçi birliğinin 31 Temmuz 1952'te bir araya gelmesiyle kurulan TÜRK-İŞ, Türkiye'nin ilk işçi konfederasyonu unvanına da sahip.

Kuruluşundan bugüne kadar, çalışma hayatının önemli taraflarından biri olan Konfederasyon, uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansında işçileri temsil ediyor.

Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere, 34 bağlı sendika ve bu sendikalara üye 1 milyon 300 bine yakın üyesi bulunan TÜRK-İŞ, Türkiye'nin en büyük işçi örgütü konumunda bulunuyor.

