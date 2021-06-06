Türk İşaret Dili Bayramı nedir? Türk İşaret Dili Bayramı mesajlar ve sözler ile kutlanıyor

Türk İşaret Dili'nin kısaltması TİD olarak bilinmektedir. TİD ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki işitme ve konuşma engellilerin kullandığı bir dildir. Net bir başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte Türk İşaret Diline dair ilk bilgiler 9. Yüzyıla dayanmaktadır. Öte yandan Türk İşaret Dili bayramı ilk defa resmi olarak 2007 yılında kutlanmaya başlamıştır.

Dünyada da 1880 yılında, Milano Kongresinde işaret diliyle eğitimden vazgeçilmiş ve sözel eğitime geçilmiştir. Fakat 1960’lardan sonra işaret dilinin öğretimi dünyada yeniden yaygınlaşmaya başlamıştır.

TÜRK İŞARET DİLİ NEDİR? | TÜRK İŞARET DİLİ TARİHÇESİ

Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayda ilk kez dilsizler görevlendirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray görevlilerinin işaret dili bilmesi zorunlu kılınmış, 17. Yüzyıla gelindiğinde işaret diliyle anlaşan, sayısı 60 civarı dilsiz sarayda görev almıştır. 1889 yılında Osmanlı Devletinde ilk defa saray dışındaki işitme engellilerin eğitimi için Dilsizler Mektebi açılmış, hem işaret diliyle hem de sözel olarak eğitim verilmiştir.