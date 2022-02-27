Türk Kızılay, 11 yılda Suriye'ye 65 bin tır insani yardım gönderdi

CEM GENCO - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye 11 yılda 65 bin tır insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak Suriye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi göndermeye devam ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın, geçen yıl 5 bini aşkın insani yardım tırını Suriye'nin farklı bölgelerindeki insanlara ulaştırdığını aktaran Kınık, bu yıl da yardımların artarak süreceğini dile getirdi.

Kınık, yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşın başladığı günden bu yana yoğun şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Suriye'ye Türk Kızılay aracılığıyla 65 bin tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu yıl da yardımlar artarak devam edecek. Kamu hizmetleri anlamında sağlık, eğitim ve psiko-sosyal destek ile içme suyu temini ve gıda gibi programlarımız sürüyor. Diğer taraftan da Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüşleri desteklemek için de programlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz."

Kınık, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine insani yardım ulaştırılan tek noktanın Cilvegözü Sınır Kapısı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tekrar bir oylaması olacak. Bu sınır kapısının açık kalıp kalmayacağı konusu da gerilime sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Un sevkiyatımıza ağırlık verdik"

Bölgede ekmeğe ulaşmada güçlük çekildiğini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı desteğiyle Suriye içerisine yılda 100 bin ton un sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Suriye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda ekmek fırınımız var ve bu unlar sayesinde de o bölgelerdeki ekmek fırınları işliyor. İnsanların en temel besin maddesi olan ekmeğe ulaşımı sağlayabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Un sevkiyatımıza ağırlık verdik. Elimizden geldiği kadar ülkemizdeki son Suriyeli kardeşimiz de güvenli şekilde evine dönünceye kadar hem ülke içinde hem de Suriye'nin içerisinde insani yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz."

