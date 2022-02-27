YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Türk Kızılay, 11 yılda Suriye'ye 65 bin tır insani yardım gönderdi

Türk Kızılay, 11 yılda Suriye'ye 65 bin tır insani yardım gönderdi

27.02.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Kerem Kınık: - "Kamu hizmetleri, sağlık, eğitim ve psiko-sosyal destek ile içme suyu temini ve gıda gibi programlarımız sürüyor. Ülkemizdeki son Suriyeli kardeşimiz de güvenli şekilde evine dönünceye kadar hem ülke içinde hem de Suriye'nin içerisinde insani yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz"

CEM GENCO - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye 11 yılda 65 bin tır insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak Suriye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi göndermeye devam ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın, geçen yıl 5 bini aşkın insani yardım tırını Suriye'nin farklı bölgelerindeki insanlara ulaştırdığını aktaran Kınık, bu yıl da yardımların artarak süreceğini dile getirdi.

Kınık, yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşın başladığı günden bu yana yoğun şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Suriye'ye Türk Kızılay aracılığıyla 65 bin tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu yıl da yardımlar artarak devam edecek. Kamu hizmetleri anlamında sağlık, eğitim ve psiko-sosyal destek ile içme suyu temini ve gıda gibi programlarımız sürüyor. Diğer taraftan da Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüşleri desteklemek için de programlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz."

Kınık, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine insani yardım ulaştırılan tek noktanın Cilvegözü Sınır Kapısı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tekrar bir oylaması olacak. Bu sınır kapısının açık kalıp kalmayacağı konusu da gerilime sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Un sevkiyatımıza ağırlık verdik"

Bölgede ekmeğe ulaşmada güçlük çekildiğini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı desteğiyle Suriye içerisine yılda 100 bin ton un sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Suriye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda ekmek fırınımız var ve bu unlar sayesinde de o bölgelerdeki ekmek fırınları işliyor. İnsanların en temel besin maddesi olan ekmeğe ulaşımı sağlayabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Un sevkiyatımıza ağırlık verdik. Elimizden geldiği kadar ülkemizdeki son Suriyeli kardeşimiz de güvenli şekilde evine dönünceye kadar hem ülke içinde hem de Suriye'nin içerisinde insani yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı
Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:
Anahtar Kelimeler:
suriye

Hatay Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:48
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Kardeşi de Selena'da oynamış! Erkek kardeşini görenler "Hiç benzemiyor" dedi

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.