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Türk Kızılay Bursa ekipleri Dudaklı’da yaralara merhem oluyor

BURSA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa ekipleri dün gerçekleşen yoğun sağanak yağışın ardından Kestel İlçesi’ne bağlı Dudaklı Köyü’nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında yaraları sarmak adına bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Kara gün dostu Türk Kızılay Bursa ekipleri, dün yaşanan sağanak yağışın arkasından Kestel İlçesi’nin Dudaklı Köyü’nde yaşanan sel felaketinde sonucu oluşan yaraları sarmak adına olayın hemen ardından bölgeye ulaştı.

Türk Kızılay Bursa ekipleri dün gerçekleşen yoğun sağanak yağışın ardından Kestel İlçesi’ne bağlı Dudaklı Köyü’nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında yaraları sarmak adına bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kara gün dostu Türk Kızılay Bursa ekipleri, dün yaşanan sağanak yağışın arkasından Kestel İlçesi’nin Dudaklı Köyü’nde yaşanan sel felaketinde sonucu oluşan yaraları sarmak adına olayın hemen ardından bölgeye ulaştı. Bölgede oluşan yaraları sarmak adına çalışan ekiplere ve bölge halkına destek vermek adına ekiplere temiz su ve bölge halkına da temel gıda malzemeleri ve sıcak yemek desteği verdi.
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, afetten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundular.
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, felakette yaşamlarını yitiren vatandaşlara baş sağlığı ve yakınlarına sabırlar diledi. Davut Gürkan, kayıp olan vatandaşların da bir an önce sağ olarak bulunmasını temenni ederek, tüm Bursa Halkı’na geçmiş olan dileklerini iletti. Bölgede ihtiyaçların belirlenip, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Davut Gürkan, Türk Kızılay Bursa ekipleri olarak her zaman olduğu gibi yaşanan felaketten dolayı mağduriyet yaşayan ailelerin yanında olacaklarını ifade etti.

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