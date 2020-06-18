YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Türk Kızılay gönüllüsü, depremzede minik Öykü'nün de kalbini kazandı

Türk Kızılay gönüllüsü, depremzede minik Öykü'nün de kalbini kazandı

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bingöl'de çadırda gönüllü yemek dağıtan Rojbiya Karasu, depremin olumsuz etkilerinden kurtulmasına yardımcı olduğu 4 yaşındaki Öykü Kulluk ile yakından ilgilendi - Öykü, akşam yemek dağıtımının ardından köyden ayrılacağı için uzun süre sarılıp, el sallayarak uğurladığı Karasu'yu, ertesi sabah kucaklayarak karşılıyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - BÜLENT TEMİZ - Bingöl'de Türk Kızılay çadırında gönüllü olarak yemek dağıtan Rojbiya Karasu, depremin olumsuz etkisinden kurtulması için 4 yaşındaki Öykü Kulluk ile yakından ilgilendi.

Üç gün önce merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 5,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından vatandaşların yemek ihtiyacının karşılanması için Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde iaşe çadırı kuruldu.

Elmalı köyünde kurulan çadırda yemek dağıtan Kızılay gönüllüsü Rojbiya Karasu ile köyde yaşayan Kulluk ailesinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Öykü arasında güzel bir dostluk başladı.

Yemek dağıtımından arta kalan zamanını, minik depremzedeyle geçiren Karasu, yemek yedirip masal anlattığı ve saçlarını ördüğü Öykü'nün söylediği şarkılara da eşlik ediyor.

Öykü, akşam yemek dağıtımının ardından köyden ayrılacağı için uzun süre sarılıp, el sallayarak uğurladığı Karasu'yu, ertesi sabah kucaklayarak karşılıyor.

Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem travmasını atlatması için ilgi gösterdiği Öykü'yü çok sevdiğini, görevinin sona ermesinin ardından onu ziyaret etmek için köye tekrar geleceğini söyledi.

Çadır ziyaretleri sırasında Öykü ile tanıştığını aktaran Karasu, "Buraya yardım dağıtımına geldiğimizde Öykü ile tanıştım ve ondan sonra her gün yanıma geldi." ifadesini kullandı.

Karasu, Öykü'nün kendisine köyden ayrılmasına çok üzüleceğini söylediğini aktararak onu mutlu etmek için köye ziyarete geleceğini ifade etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü birinci sınıf öğrenci Karasu, her zaman gönüllü olarak yardım kampanyalarına katıldığını belirtti.

Karasu, "Depremden hemen sonra daha önce gönüllü olarak kayıt yaptırdığım Türk Kızılay Bingöl Şubesi beni aradı arkadaşlarımla Elmalı köyüne geldim. Burada yemek dağıtımı dışında çadırları dolaşarak depremzedelerle sohbet ettik. Öykü ile de böyle bir ziyarette karşılaştık, birbirimizi çok sevdik." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Baran Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bingöl'deki deprem

Bingöl'deki deprem

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bingöl’de 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bingöl’de 121 bin 670 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Bir kahreden haber de Bingöl'den!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.