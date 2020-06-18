Türk Kızılay gönüllüsü, depremzede minik Öykü'nün de kalbini kazandı

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - BÜLENT TEMİZ - Bingöl'de Türk Kızılay çadırında gönüllü olarak yemek dağıtan Rojbiya Karasu, depremin olumsuz etkisinden kurtulması için 4 yaşındaki Öykü Kulluk ile yakından ilgilendi.

Üç gün önce merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 5,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından vatandaşların yemek ihtiyacının karşılanması için Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde iaşe çadırı kuruldu.

Elmalı köyünde kurulan çadırda yemek dağıtan Kızılay gönüllüsü Rojbiya Karasu ile köyde yaşayan Kulluk ailesinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Öykü arasında güzel bir dostluk başladı.

Yemek dağıtımından arta kalan zamanını, minik depremzedeyle geçiren Karasu, yemek yedirip masal anlattığı ve saçlarını ördüğü Öykü'nün söylediği şarkılara da eşlik ediyor.