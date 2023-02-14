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Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı

14.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay tarafından Malatya'da kurulan Kızılay Sistem Yapı Fabrikası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere barınma imkanı sağlamak için günlük en az 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı.

Türk Kızılay, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kentlerde faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Malatya'da kurulu Kızılay Sistem Yapı Fabrikası, depremzedeler için konteyner üretiyor.

Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Üzeyir Pala, AA muhabirine, fabrikalarının 2020'de faaliyete geçtiğini söyledi.

Fabrikada her türlü konteyner, yaşam üniteleri, prefabrik ve hafif çelik yapılar üretildiğini belirten Pala, 2023'te yeni yatırımlarını faaliyete almayı planlarken depreme yakalandıklarını ifade etti.

Pala, depremde fabrikalarının hafif derecede hasar gördüğünü fakat bazı çalışanlarının evlerinin yıkıldığını ve hasar aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla aileleri de perişan olduğu için buraya gelme imkanları olmadı. İşe gelemediler ve üretim bu sebeple durdu. Hemen teyakkuza geçerek, büyük bir gayret sarf ederek öncelikle onların aileleriyle gelip barınabilecekleri ortamı oluşturduk. Fabrika içerisinde 100 çadır kurduk, çadırların içine elektrik, suyunu, ısınmasını sağladık. Bu imkanları çalışanlarımız aileleriyle burayla gelip, barınsınlar, burada da çalışsınlar diye sağladık. İlk günlerde 5-10 kişi gelebiliyorken şu an 100'ü geçtik."

"ÜRETİMİ HIZLANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Büyük bir felaket yaşadıklarını dile getiren Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok büyük bir afet. Bütün ülke şu an seferber olmuş durumda. Başta AFAD ve Türk Kızılay vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hepsi seferber olmuş durumda. Burada bize de büyük bir yük düşüyor. O baskıyı üzerimizde hissediyoruz, bu büyük bir sorumluluk. Depremin etkilerine rağmen çalışan sayımızı artırarak üretimi hızlandırmaya gayret ediyoruz. Konteyner üretelim ve sahaya gönderelim. Şu an ona odaklandık. Burada gerekirse Türkiye'nin geri kalan her yerinde iş gücü temin ederek kapasitemizi katlamak istiyoruz. Günde minimum 50 konteyner üretecek şekilde her şeyimizi planlamak durumundayız. Bunu inşallah daha da aşacağız zaman içerisinde."

KONTEYNERLER AFAD'A TESLİM EDİLECEK

Pala, ürettikleri konteynerleri AFAD'a temsil edeceklerini anlatarak "AFAD bunları alarak afetzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Biz de bu amaçla hizmet görüyoruz. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Burada bizden beklenen gece-gündüz çalışmak. Her şeyimizi ona göre planlıyoruz ki şu hatlardan ne kadar çok çıkarabilirsek o kadar çok vatandaşımızın acısını dindirmiş olacağız." diye konuştu.

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deprem Malatya Türk Kızılay konteyner

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