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Türk Kızılay Kastamonu'daki sel felaketinde yaklaşık 1 milyon 200 bin sıcak yemek dağıttı

01.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Kastamonu'daki sel felaketinde yaklaşık 1 milyon 200 bin sıcak yemek dağıttı

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, sel felaketinde yaklaşık 1 milyon 200 bin sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Tavil, Türk Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplasında, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Bölgede Cumhuriyet tarihinin en büyük sel afetinin yaşandığını söyleyen Tavil, "Afeti duyar duymaz Kızılay Kastamonu Şubesi olarak tüm ekiplerimizle olaya müdahale etmek için gerekli hazırlıklara başladık. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Türk Kızılay'ın görevi olan beslenme ihtiyacının karşılanması için ilk etapta Azdavay ilçesine 500 kişilik sıcak yemek ve 1 tır su gönderdik. Bozkurt ilçe temsilcimizle yaptığımız istişare sonucunda Bozkurt'taki afetin boyutunun çok büyük olduğunu anladığımız anda merkez lojistik depo sorunumuzu hemen hallettik. Öğlen saatlerinden beri afetten etkilenen Bozkurtlu hemşerilerimizin acil gıda ihtiyacını karşılamak için 3 bin 500 kişilik sıcak yemek, 5 bin sandviç ve 2 tır suyu afet akşamında Bozkurt'ta olacak şekilde organize ettik." dedi.

Kızılay Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin de acil olarak sel felaketinin yaşandığı bölgelere yönlendirildiğini ifade eden Tavil, şunları kaydetti:

"Tabii Bozkurt ilçe merkezinin haricinde köylerimizde de sel nedeniyle ulaşım kapanmıştı. Gerek Kızılay'ımızın araçları, gerek off-road ekiplerinin araçları, gerekse devletimizin sağlamış olduğu helikopterlerle bütün köylerimize ulaşarak gıda, hijyen, su gibi yaşamsal ihtiyaç malzemelerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Küre, Devrekani ve Şenpazar ilçelerimizdeki selden etkilenen vatandaşlarımıza gönüllülerimiz vasıtasıyla gıda, hijyen kolileri ve su ulaştırarak destek olduk. Selden etkilenen vatandaşlarımızdan 750'si Kastamonu'daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu vatandaşlarımızın da 3 öğün yemek ihtiyacı 2 aya yakın bir süre boyunca Türk Kızılay'ımız tarafından karşılandı. Afet bölgesindeki operasyonumuz süresince 436 afet uzmanı ve gönüllülerimizle birlikte 67 operasyon aracı ile toplamda 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemek dağıttık. Ayrıca 110 binden fazla ikramlığı da afet bölgesindeki selzedelerimize ulaştırdık."

Tavil, yardımseverlere destekleri için teşekkür etti.

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