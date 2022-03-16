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Türk Kızılay savaş mağduru çocukları mutlu etmek için çalışıyor

16.03.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Ukrayna'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen çocukların savaşın etkilerinden kurtulması için çeşitli etkinlikler düzenliyor

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir ediliyor.

Türk Kızılay ekipleri yurtta misafir edilen 120 çocukta savaş travması etkisinin azalması için etkinlikler düzenliyor.

Çocuk Programları Koordinatörlüğü Görevlisi Serap Ateş, AA muhabirine Ukrayna'dan getirilen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Ateş, "Çocukların savaş travmalarını bir nebze olsun atlatabilmelerini, uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çocuklarla etkinlikle yapıyoruz. Çocuklar ilk geldiklerinde çok içe kapanıklardı. Faaliyetlere katıldıkça özgüvenlerinin arttığını gözlemledik. Çocuklarla aynı dili konuşamıyoruz ama sevgi dilimiz ile her zorluğu aşıyoruz. İletişimimiz gerçekten çok güçlü." diye konuştu.

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