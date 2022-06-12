Türk Kızılay sel bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay ekipleri, yağışlı havanın olumsuz etkilediği illerde yardım faaliyetlerini ve ihtiyaç tespitlerini sürdürüyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yağışlı havanın olumsuz etkilediği Ankara'nın ilçeleri ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde battaniye, gıda kolisi ve kumanya ile su dağıtıldı.

Yardım faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç tespitleri de yapan Türk Kızılay, başka şehirlerdeki olası sel durumları için hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılay şubeleri ve gönüllülerle de koordinasyon halinde olan Kızılay afet uzmanları, yağışların etkili olduğu bölgelerdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor.

İhtiyaç durumuna karşın tüm hazırlıklarını yapan Türk Kızılay, selin etkilerini azaltmak için yardım çalışmalarını sürdürecek.

