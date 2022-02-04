Türk Kızılay "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" düzenleyecek

Türk Kızılay, İstanbul'da 9-11 Şubat'ta "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" düzenleyecek.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Lojistik sponsorluğunda Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmeler uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırılacak.

Dünyanın önde gelen insani yardım ve afet lojistiği uzmanlarının, insani yardım konusundaki güncel araştırmaları, yenilikçi uygulamaları ve yapılacak bilimsel çalışmaları ele alacağı kongrede, eğitim semineri, konferans ve panel, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları yapılacak.

Ayrıca insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması beklenen kongrede, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve LODER Başkanı Mehmet Tanyaş da yer alacak.

İlk gün, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, İstanbul Havalimanı üst düzey yöneticisi Kadri Samsunlu'nun da panelist olacağı kongrede, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu, Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi kuruluşların temsilcileri farklı konu başlıkları altında katılımcıları bilgilendirecek.

