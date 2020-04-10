Türk Kızılay'dan sosyal medyada plazma bağışçısı arayanlara uyarı:

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, sosyal medya veya farklı yollardan plazma bağışı için iyileşmiş Kovid-19 hastalarına ulaşma yoluna gidilmemesi çağrısında bulunarak, iyileşen hastaların tüm verilerinin Sağlık Bakanlığında bulunduğunu, Türk Kızılay'ın onlara ulaştığını ve doğrudan iletişim kurarak plazmalarını bağışlamalarını talep ettiğini duyurdu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Kovid-19 hastalarından immün plazma bağışları alınmasına devam edildiği belitildi.

Kovid-19 hastalığının tamamlayıcı tedavisi kapsamında hastalara nakledilen immün plazmalar için bekleme listesini koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanelerin oluşturduğu aktarılan açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden bağışçı aramanın yanlış bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay olarak iyileşmiş hastalarımızı plazma bağışlamaya ve hastalara ümit olmaya davet ediyoruz. Plazma talepleri hastaneler tarafından hasta ismi belirtilmeden yapılmakta olup, bekleme listeleri etik ve tıbbi kriterlerle aciliyete göre yine hastaneler tarafından oluşturulmaktadır. Kızılay'ın aldığı plazma bağışları, Sağlık Bakanlığının gösterdiği noktalara bu kriterlerle yapılmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bağışçı sayısının artışı ile hastalarımıza ulaşım artacaktır. Vatandaşların kaygıları ve çare aramaları anlaşılmakla birlikte sosyal medyadan veya farklı yollardan iyileşmiş hastalara ulaşma yolu tercih edilmemelidir. Bu yol devletimiz tarafından resmi olarak kapatılmıştır. İyileşmiş olan hastalarımızın tüm verileri Sağlık Bakanlığında bulunmaktadır. Türk Kızılay onlara ulaşmakta ve doğrudan iletişim kurarak plazmalarını bağışlamalarını talep etmektedir."