Türk Kızılayın yardımları Afganistan'daki depremzedelere ulaştı

Afganistan'daki depremden etkilenenlere yardım için bölgeye ulaşan Türk Kızılay, 500 ailelik gıda malzemelerini dağıtmaya başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekipleri, Afgan Kızılayı ile depremin en çok etkilediği Giyan bölgesine ulaştı.

Bölgeye ulaştırdığı 500 ailelik gıda malzemelerini dağıtan Türk Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor. Afgan Kızılayı ile yapılan incelemeler doğrultusunda bölgede barınma, gıda ve temiz su ihtiyacının sağlanmasının acil olduğu belirlendi.

Türk Kızılay ekipleri, ek ihtiyaç malzemeleri için lojistik planlamalarını da yapıyor. Oluşan acil ihtiyaçlar için sevkiyatlarını artırma kararı alan Türk Kızılay, depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine devam edecek.

