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Türk Metal Sendikası "Emek Dostları"nı ödüllendirdi

08.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dördüncüsü bu yıl düzenlenen ödül programı kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi

Türk Metal Sendikasınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Büyük Anadolu Otel'deki törende, 130 bin metal işçisini ilgilendiren çok önemli bir sözleşmenin ardından bir araya geldiklerini belirterek müzakerelerden zaferle çıkmanın haklı gururuyla üyelerinin karşısında olduklarını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'deki tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ülkenin en iyi sözleşmesini imzaladıklarını vurgulayan Kavlak şunları kaydetti:

"Geçen hafta açıklanan şubat ayı enflasyonunu da dahil ettiğimizde üyelerimiz için yıllık yüzde 80,88 oranında ücret artışı sağladık. Bu artışla birlikte üyelerimizin sosyal hakları hariç, ortalama saatlik ücreti 38,38 liraya, brüt aylık ücreti de 12 liraya yükseldi. Bu, günümüz sendikal mücadelesi açısında bir rekordur, bir zaferdir. Bu zafer sendikasına inanan, güvenen değerli üyelerimizin zaferidir. Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır."

Kavlak, emeğin örgütlü gücü olarak verdikleri mücadelede, alın terleri için yürüttükleri kavgada hiç yalnız yürümediklerini dile getirerek bu süreçte kendilerine her zaman güç ve destek veren dostlarının olduğunu söyledi.

Bugün emeğin ve emekçilerin dostlarını ödüllendirdiklerini belirten Kavlak, ödüle değer görülen herkese teşekkür ederek şükranlarını sundu.

- Türk Hemşireler Derneği de ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Faruk Andaç, Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan, A Para TV Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, Fox TV Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz, Ticaret Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök ve KRT sunucusu Deniz Gez'in de aralarında olduğu isimlere ödülleri verildi.

Kovid-19 salgını sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanları adına Türk Hemşireler Derneği de ödüllendirildi.

Ödül programına Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay ve davetliler katıldı.

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