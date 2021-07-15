Türk milli takımında forma giymiş en iyi stoperler! Türk duvarı her zaman güçlüymüş...

Hiç kuşkusuz bu topraklarda yetişmiş sayısız yetenekli futbolcu var. Hücum oyuncuları her daim gözlerimiz pasını silip bize bu oyunda büyük keyif verseler de arkalarındaki sağlam defansa çok şey borçlular. Milli takımda da her zaman güven veren isimler yer aldı. İşte dünyada kendine "Turkish Wall" lakabını taktıran milli takımda forma giymiş en iyi yerli stoperler:

FATİH TERİM

Çoğunlukla teknik direktörlük performansıyla bildiğimiz Fatih Terim; futbolculuk kariyerinde de şu an saha kenarında gördüğümüz o bıçkın, hırslı ve enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen bir stoperdi. Milli takım formasıyla ülkemizin futboldaki yükselişine öncülük eden önemli isimlerdendi.

BÜLENT KORKMAZ

Hiç kuşkusuz stoper ve Türk kelimelerini yan yana getirdiğimizde akla gelen ilk isimdir büyük kaptan Bülent Korkmaz. Türk Milli Takımı formasını 102 resmi maçla en fazla giyen üçüncü oyuncu kendisi. Milli takım kariyerinde efsane Dünya Kupası üçüncülüğümüzün de baş mimarlarındandı.

ALPAY ÖZALAN

Genç yaşta Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından sıkça söz ettiren Alpay, ülkemizi yurt dışında da temsil etmiş futbolcularımızdan. Milli takımda Bülent Korkmaz'la kurdukları stoper tandemiyle adeta rakibe kalemizi göstermeyen bir performans sergiledi.

ÇAĞLAR SÖĞÜNCÜ

Güncel Türk Milli Takımında yer alan Çağlar, altyapılardan bu yana yeteneği ile gözler önünde bulunuyordu. Özellikle Euro 2020 elemelerinde gösterdiği performansla yakın dönemin en önemli stoperlerinden olmayı başardı.

SERVET ÇETİN

Genç yaşta milli formayla tanışıp uzun süre stoper yokluğu çekilen dönemde iyi bir performans sergiledi. Kalıplı ve sağlam yapısıyla sert bir görünüm veren Servet, özellikle Euro 2008'de gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

GÖKHAN ZAN

Yaşadığı omuz sakatlıkları sebebiyle çok fazla forma şansı bulamasa da oynadığı dönemde Servet'le birlikte kurdukları iyi iletişimle güven verdi.

HAKAN BALTA

Kariyerine sol bek olarak başlayan başarılı futbolcu, sakatlıkların baş gösterdiği dönemde stopere evrilerek milli takım savunmasına hayat verdi.

MERİH DEMİRAL

Ülkemizi Juventus gibi büyük bir takımda temsil eden Merih, milli takımda vazgeçilmez isimlerden biri. Çağlar ile birlikte kısa zamanda etkili performanslar gösterdi.



