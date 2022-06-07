Türk mimar ve mühendislerinin önü açık

KOCAELİ (AA) - Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Bülent Şen, önemli projelere imza atan Türk gençlerinin önünün açık olduğunu söyledi.

Şen, MMG tarafından 1-3 Haziran'da Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde AA muhabirine, Türkiye'nin tüm illerinden 10 bine yakın üyelerinin bulunduğunu, yurt dışında da hızla şubeleştiklerini belirtti.

Türkiye'de güneş, rüzgar ve pek çok sektörde önemli üretimler yapıldığını ifade eden Şen, "Güneş panellerinde yüzde 70'e yakın yerlilik var. Bunlar ciddi rakamlar. Bunların daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Sadece enerjide değil, sanayi, maden, gıda ve sağlık gibi her konuda Türkiye kendine yetmek noktasında adımlar atıyor. Türk mühendisleri de ülkemizde ciddi işler yapıyorlar. Türk mühendisleri ve mimarlarının geleceğinin ve ufkunun açık olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Şen, 15 üniversite ve 5 de lise takımı seçtiklerini dile getirerek, bunların geleceğin mimar ve mühendisi olacağını kaydetti.

- "Türk gençlerine talep var"

Bu gençlerin şimdiden Ar-Ge projeleri yaptığını ve start-uplar geliştirdiğini aktaran Şen, gençlere yaptıkları yarışmalarda ödüller verdiklerini dile getirdi.

Şen, Türk mühendis ve mimarlarının ciddi işler yaptığına, yapmaya da devam edeceğine işaret ederek, "Savunma, enerji tarafında örnek alınan başarılı projelerimiz var. İnşaat, makine, yapay teknolojiler, finansman teknolojilerinde mühendislerimizin önünü açtığını görüyorum. Ciddi projelere imza atıyorlar. Yurt dışında ve yurt içinde ciddi ortaklıklarımız var. Enerji, sağlık ve savunma teknolojileri konusunda ciddi örneklerimiz var." ifadelerini kullandı.

"Yabancı yatırımcılar, Türk gençlerinin işe bağlılığını ve devamlılığını çok beğeniyor" diyen Şen, yetişmiş Türk gençlerine bu anlamda talepler olduğunu söyledi.

Şen, yurt dışında nereye gidilirse gidilsin bir Türk mühendisini görme ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğuna dikkati çekerek, "Gençler ciddi projelere imza atıyor. Böyle zirvelerle yatırımcı, girişimcilerle hemhal ediyoruz. Niye? Gençler önünü daha net görebilsin istiyoruz. Gençlerin çok da güzel işler çıkaracaklarını görüyoruz. Mesela rüzgar değirmenlerinin kanatlarıyla Türk gençlerinin bir projesi var, elektromanyetik alanda cisimlerin hareket ettirilmesi, hızlı trenler… Türk gençlerinin önünün açık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjide Türkiye'nin kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını aktaran Şen, "Bu ne demek biliyor musunuz? 190 ülke içerisinde 14. sıradayız. '100 binler kulübü' diyoruz biz ona. Enerji ne demek? Enerji, üretim demek. Bizden sonra bayrağı alacak gençlerin her alanda çok daha ileriye gideceğini söyleyebilirim." dedi.

